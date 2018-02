Metallica, nuovo record vendite Italia

ROMA, 15 FEB - I Metallica stabiliscono un nuovo record di biglietti venduti nelle arene italiane. La band, che non si esibiva nel nostro Paese dal 2009, ha fatto registrare tre concerti sold-out con il WorldWiredTour. Il tour, partito da Puerto Rico nel 2016, ha fatto tappa al Pala Alpitour di Torino il 10 febbraio, dove la band si è esibita di fronte a 14.604 spettatori paganti e all'Unipol Arena di Bologna con due show il 12 e il 14, raggiungendo un totale di 29.453. Durante ognuna delle tre serate si è registrato il record per il maggior numero di spettatori paganti in entrambe le arene.