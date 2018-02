Jennifer Aniston-Justin Theroux, è addio

(ANSA-AP) - LOS ANGELES, 16 FEB - Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano. A dare la notizia è la coppia che, in una dichiarazione congiunta, fa sapere di aver preso la decisione alla fine dello scorso anno. L'attrice e il regista ritengono che la vicenda sia strettamente privata, ma hanno voluto render nota la loro scelta per evitare 'speculazioni da parte dei tabloid'. 'Fra noi - assicurano - rimangono intatti l'amore e il rispetto reciproci'. Aniston e Theroux, che non hanno figli, si erano fidanzati nell'agosto del 2012 e si erano sposati tre anni più tardi. (ANSA-AP)