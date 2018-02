Red Canzian, in nuovo album note che amo

MILANO, 16 FEB - È un itinerario musicale tra il pop, il rock e le note prog degli inizi di carriera, quello intrapreso da Red Canzian per il nuovo album 'Testimone del tempo' (BMG/distribuzione Warner Music Italy). In scaletta, l'ormai ex Pooh ha messo tredici brani, compreso quello presentato al Festival di Sanremo, "Ognuno ha il suo racconto". Tanti gli autori che hanno scritto per Canzian, da Renato Zero a Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Ermal Meta e vari altri. "In ogni brano c'è qualche traccia della musica che ho amato - ha detto Canzian - e che mi ha fatto decidere che la musica sarebbe stata la mia vita".