Biglietti Ue in calo, Italia maglia nera

(ANSA) BERLINO 16 FEB - European Audiovisual Observatory è chiaro: nel 2017 i biglietti venduti nell'Unione Europea sono scesi dello 0,7% con 985 milioni di ingressi nell'anno appena trascorso, pari a 6,6 milioni in meno rispetto al 2016. Rispetto alla media europea l'Italia è maglia nera con una flessione del 12.9% e -14.7 milioni di biglietti, un drastico calo. A pagarne più le spese sembrano essere stati i film nazionali passati dal 28,7% nel 2016 al 18,3% dell'anno scorso. Sempre secondo l'osservatorio che ha diffuso i suoi dati al Festival di Berlino, nonostante il segno meno, il cinema europeo non va poi così male visto che nel lungo periodo si tratta della secondo miglior risultato dal 2004. La frequentazione della sala ha subito un calo tra il 2010 e il 2014. Se si considerano anche i territori del continente fuori dall'Unione Europea gli ingressi toccano una cifra record con oltre 1,29 miliardi. In crescita 13 paesi, mentre 7 mercati segnano un calo e 5 rimangono stabili.