De Gregorio riparte da Bologna con Prodi

ROMA, 16 FEB - Prima tappa Bologna con l'intervista in esclusiva di Concita De Gregorio a Romano Prodi sulla politica, la disgregazione del Pd, e sulla sua città. Il programma FuoriRoma riparte su Rai3 ma con una collazione oraria diversa, la domenica alle 20.30 dal 18 febbraio. Ad accompagnare De Gregorio sotto le torri sarà lo scrittore Carlo Lucarelli e la musica de Lo Stato SOciale. De Gregorio racconta la politica italiana in ambienti lontani dalle dinamiche del potere e dai palazzi romani. La giornalista, taccuino alla mano, per 8 puntate fino ad aprile, racconterà chi governa nelle città italiane, i sindaci, ma anche i vari poteri che influenzano la vita economica e sociale. Una ricerca di personaggi che potranno segnare i cambiamenti politici nel Paese, come dimostrano alcuni amministratori protagonisti delle passate edizioni che si sono candidati al salto sulla scena nazionale. Bologna, il cui sindaco del Pd Virginio Merola ha vinto solo al ballottaggio contro la candidata della Lega Nord, Lucia Borgonzoni