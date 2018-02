Guinness: sessione tatuaggi da record

MODENA, 16 FEB - La sessione di tatuaggi più lunga al mondo su una persona sola. Questo il Guinness World Record che si è aggiudicando Alessandro Bonacorsi, in arte Alle Tattoo, tatuatore che ha lo studio a Limidi di Soliera, in provincia di Modena. Il record da battere, ricorda l'entourage di Alle Tatoo, era di 52 ore e 56 minuti, e il tatuatore modenese è già arrivato a 60 ore consecutive, avendo cominciato l'impresa alle 8.14 di mercoledì scorso, 14 febbraio. Resta dunque solo da stabilire l'esatta misura del record, che è il 14/o portato a casa in dieci anni dal tatuatore. La persona che sta accompagnando Alle Tattoo in questa impresa è Serena Cavani, imprenditrice 32enne di Formigine, sempre in provincia di Modena.