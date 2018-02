Goldoni 90enne, 'compleanni malinconici'

BOLOGNA, 16 FEB - "Saranno i 90 anni che sto per compiere, fatto sta che dopo un po' che fisso lo schermo mi balla la vista. Quindi non riesco a fare ciò che desidero. Ovvero rispondere uno per uno a tutti gli amici - femmine e maschi - che si fanno vivi deliziosamente per ricordarmi, salutarmi, ringraziarmi, augurarmi, stupirmi con una vecchia foto insieme, rammentarmi un episodio che ci accomuna e mille eccetera. Alla mia età i compleanni sono eventi malinconici. Mi conforta la vicinanza dei miei cari, e continua a sbalordirmi l'affetto e la costanza di tutti voi che mi pigliate così come sono, disordinato e casinista. Scrivendo i miei pezzi continuerò a pensare che voi li leggerete. Con un grande abbraccio, Luca". Lo pubblica su facebook il giornalista e scrittore Luca Goldoni alla vigilia del novantesimo compleanno che ricorre tra una settimana, il 23 febbraio. Un post che in poche ore ha ottenuto decine di 'mi piace'.