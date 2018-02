Hit parade: irrompe Sanremo, primo Meta

ROMA, 16 FEB - I protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo irrompono nella hit parade. Ermal Meta, vincitore con Fabrizio Moro della kermesse, conquista la vetta con l'ultimo album Non abbiamo armi. Moro si piazza invece terzo con Parole rumori e anni. La loro canzone Non mi avete fatto niente, prima al festival, è seconda tra i singoli. Resiste sul secondo gradino del podio Sfera Ebbasta, con Rockstar, da quattro settimane nelle zone alte della classifica Fimi/Gfk. Ultimo, vincitore tra i giovani, è invece quarto con Peter Pan. Altre due new entry sanremesi tra i primi dieci: Lo stato sociale, secondi al Festival, sono sesti con Primati e conquistano la vetta tra i singoli con Una vita in vacanza, mentre Max Gazzè è nono con Alchemaya e si piazza anche al vertice della graduatoria dei vinili.