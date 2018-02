Berlino: Pattinson, l'amore è complicato

BERLINO, 16 FEB - Gli archetipi del western classico, con tanto di mesas torreggianti sulla Monument Valley, impiccagioni e decine di frecce pellerossa esteticamente ordinate su un carro: tutto questo in commedia. Ovvero 'Damsel', anti-western per eccellenza pieno di humour scritto e diretto dai registi texani David e Nathan Zellner e con protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Samuel, un impassibile idiota innamorato come lo chiama appunto la sua adorata fidanzata Penelope (Mia Wasikowska). "Samuele non conosce davvero l'amore. Io interpreto una versione deformata della realtà, la vera strada dell'amore è più complicata", dice a Berlino Pattinson.