In vendita villa del film di Guadagnino

MILANO, 17 FEB - E' in vendita villa Albergoni, la splendida dimora di Moscazzano, in provincia di Cremona, dove Luca Guadagnino ha ambientato il suo 'Chiamami con il tuo nome', che è candidato a quattro Oscar, incluso quello per il miglior film. Una notizia che non è passata inosservata su diversi media negli ultimi giorni. Il prezzo - riporta l'annuncio online - è 1,7 milioni di euro. I proprietari vivono altrove e la villa Cinquecentesca di 1.400 metri quadrati con 14 stanze e 8 bagni, senza contare il parco di 20 mila metri, richiede cure. Nell'annuncio infatti si spiega che la villa è "da restaurare".