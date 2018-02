De Angelis, Shooting Star e Premio Bacco

BERLINO, 17 FEB - Matilda De Angelis, classe 1995, è a Berlino non solo come giovanissima Shooting Star chiamata quest'anno a rappresentare l'Italia tra i talenti europei emergenti al Festival, ma anche per ricevere il Premio Bacco che viene assegnato ogni anno dai critici e inviati italiani presenti alla Berlinale. Un premio ideato da Massimo Mannozzi, che ne è presidente onorario, giunto alla 26ma edizione che raccoglie ogni anno, gli italiani che vivono a Berlino ne La notte delle stelle, a cui si aggiungono stand che promuovono le eccellenze italiane gourmet. Il riconoscimento è andato nel corso degli anni a Gerry Calà, Mario Monicelli, Isabella Ferrari, Ricky Tognazzi, Mariella Valentini, Diego Abatantuono, Giancarlo Giannini, Remo Girone, Gabriele Salvatores e Nancy Brilli. Presto la De Angelis sarà protagonista nel film di Bernardo Carboni, Youtopia nei panni di una ragazza divisa tra mondo reale e virtuale che arriverà a prostituirsi in rete. Sarà anche Soledad in Una vita spericolata di Marco Ponti.