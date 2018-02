America:Celestini, Raggi esca da letargo

ROMA, 17 FEB - "Magari la sindaca esce dal letargo e risponde, magari Casaleggio le cambia le batterie, magari Grillo-Frankenstein riesce a far muovere quel corpo senza vita magari...". Così Ascanio Celestini commenta su Facebook l'sms inviato alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dai ragazzi del Cinema America. L'attore ha pubblicato sul proprio profilo una lunga lettera di solidarietà ai ragazzi, attaccando in particolare la vicepresidente della commissione capitolina alla Cultura, Gemma Guerrini. "Lei dice che i ragazzi del cinema America fanno propaganda per il Pd - scrive -. Non ci hai davvero capito niente o fai finta di non capire. Poveretta (nel migliore dei casi) e sicuramente ben armata per utilizzare questa polemica a fini elettorale. Cambia lavoro, cara Gemma. La cultura ti riguarda quanto la barca a vela riguarda uno che soffre di mal di mare".