Da cast film Giornata Mondiale Sconnessi

ROMA, 17 FEB - In occasione dell'uscita del film Sconnessi, opera prima scritta e diretta da Christian Marazziti, in programma il 22 febbraio a Roma, gli attori del film lanciano la Prima Giornata Mondiale dedicata alla disintossicazione da connessione Internet, lo #Sconnessiday!. L'invito del cast viene rivolto alle famiglie, ai presidi ed insegnanti delle scuole italiane, è quello di partecipare all'esperimento di disconnessione per tutte le classi ed istituti. I protagonisti del film di Marazziti, che in sinergia con Massimo Tortorella, presidente del Gruppo Consulcesi e ceo di Falcon Production, co-produttore del film Sconnessi, hanno avuto l'idea d'istituire la Prima Giornata Mondiale della s-connessione, da celebrare il 22 febbraio di ogni anno, tratta con toni da commedia il tema sempre più serio della dipendenza da Internet e smartphone. L'esperimento, che durerà un intero giorno, viene proposto per sensibilizzare genitori e insegnanti sull'uso corretto che i ragazzi dovrebbero fare delle nuove tecnologie.