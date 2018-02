Si chiude trilogia di Belle & Sebastien

ROMA, 17 FEB - Gli incassi nel nostro Paese, sette milioni di euro per il primo film, e oltre due milioni e 200 mila per il secondo, riflettono l'amore del pubblico italiano per Belle & Sebastien, la saga sull'amicizia tra un bimbo orfano e una candido patou (cane di montagna dei Pirenei), nata dai racconti di Cécile Aubry, già alla base di un cartone animato cult. Portata sul grande schermo nei primi due capitoli (oltre 30 milioni di euro in Francia) da Nicolas Vanier (2013) e Christian Duguay (2015), arriva il terzo e conclusivo film, Belle & Sebastien - Amici per sempre, dell'attore e regista Clovis Cornillac, in sala dal 22 febbraio con Notorious. Mantenendo come ambientazione le Alpi dell'Alta Moriana, in Savoia, stavolta l'ormai 12enne Sebastien (Felix Bossuet, scelto per la saga a 7 anni tra 2400 candidati) deve difendere Belle e i suoi cuccioli dal precedente padrone, il perfido Joseph, interpretato dallo stesso Cornillac che lo descrive ''un po' Crudelia Demon, un po' orco e un po' strega delle favole".