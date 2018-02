Tommassini direttore artistico di Amici

ROMA, 17 FEB - Oggi nel corso del talent show di Canale5, Amici, Maria De Filippi ha confermato in diretta tv l'arrivo di Luca Tommassini in qualità di direttore artistico del programma. Ballerino e coreografo, artista eclettico, Tommassini in questi anni di militanza nello spettacolo si è cimentato in diversi ruoli e in diversi ambiti: musica, tv, cinema, moda, teatro e pubblicità. Per il cinema ha firmato le coreografie di due pellicole attualmente in sala: il film di Carlo Verdone "Benedetta Follia" e quello di Ligabue "Made in Italy" mentre per la tv è nel cast dei giurati del talent show di FoxLife "Dance Dance Dance". Enfant prodige del mondo dello spettacolo Tommassini è nato a Roma nel 1970. Diplomato in danza classica al Balletto di Roma, si è trasferito negli Usa. Ha partecipato allo show Star Search International vincendo come miglior ballerino del talent. Ha ballato il tango con Madonna nel film Evita, iniziando una collaborazione con la diva durata quattro anni. Ha lavorato anche con Prince e Michael Jackson.