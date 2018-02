Campgna Sisley firmata da Ryan McGinley

ROMA, 17 FEB - La nuova campagna di Sisley è ambientata nella costa ovest americana, dove il fotografo Ryan McGinley, cresciuto immortalando skater e artisti del Lower East Side. Da allora è diventato uno dei fotografi più stimati negli Stati Uniti e nel mondo e ha scattato proverbiali ritratti a Lady Gaga, Brad Pitt e molti altri artisti e personalità del mondo dello spettacolo. Le immagini raccontano la vita di un gruppo giovani spiriti liberi, tra Santa Monica e Malibù. Pneumatici e fusoliere, una cupola geodetica, un pianoforte rotto e un divano sbiadito al sole fanno da sfondo al racconto dalle propaggini di Los Angeles, dove la città sfuma nell'oceano e nel verde. Un gruppo di giovani si aggira in questo paesaggio, lunare e romantico, selvaggio e post-apocalittico, con la sensualità di chi fugge dalla metropoli per trovare la libertà di scegliere, di essere se stessi, oltre le convenzioni. La campagna traduce lo spirito ribelle di Sisley in una visione in cui outfit e volti si sovrappongono a colori naturali.