Scala: tutti pazzi per Florez

MILANO, 17 FEB - Tutto pieno alla Scala oggi pomeriggio per l'incontro del ciclo Grandi voci dedicato al tenore peruviano Juan Diego Florez che si conferma una delle star della lirica più amate a Milano. "Questo - ha raccontato al pubblico - non è soltanto un grande teatro ma è anche la mia casa perché è qui che ho fatto le prime cose importanti e soprattutto ogni volta che ritorno tutti mi festeggiano come un membro della famiglia. Non soltanto i musicisti, ma anche chi lavora negli uffici, in produzione, i portieri, le sarte mi dicono ma dove sei stato sono 4 anni che manchi". A quarantaquattro anni, il cantante canterà in Orphée et Euridice di Gluck che debutterà il 24 febbraio con la direzione di Michele Mariotti.