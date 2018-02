Cinema, a Milano 3mila set in 6 anni

MILANO, 18 FEB - Oltre tremila set in sei anni, 614 solo nel 2017; Duomo, Galleria, Scala e Palazzo Reale, i luoghi prediletti da registi, fotografi e operatori cinematografici e televisivi. Tra le produzioni estere, nel 2017 svettano quelle giapponesi che contribuiscono a fare del documentario scientifico o culturale la tipologia di prodotto più diffusa, seguita dalla categoria "serie tv, fiction e talk show". La moda, con i video, nella classifica delle produzioni estere si piazza al terzo posto. Milano raccontata attraverso le richieste di autorizzazione per effettuare riprese foto-cinematografiche e televisive è una città in continua crescita: secondo il bilancio fornito dal Comune, si passa dalle 437 domande del 2012 alle 614 del 2017, per un totale di 3.151 richieste in sei anni. Set prediletto da registi, fotografi e operatori si conferma negli anni il quartetto Duomo, Galleria, Scala e Palazzo Reale (204 richieste l'anno scorso, 756 tra il 2012 e il 2016).