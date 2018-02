'Il mondo' di Irene Brin in antologia

ROMA, 18 FEB - L'inafferrabile, libera e misteriosa Irene Brin, protagonista del Novecento, poi inspiegabilmente e ingiustamente dimenticata, torna sulla scena grazie a una preziosa antologia che per la prima volta raccoglie in un unico volume una scelta di tutti i suoi scritti fra il 1920 e il 1965, introvabili da tempo. A restituirci questa figura dal poliedrico talento è stata la grande passione della scrittrice Flavia Piccinni, curatrice del libro Irene Brin 'Il mondo', pubblicato da Atlantide Edizioni, casa editrice che si è imposta all'attenzione, vendendo soltanto in librerie indipendenti fiduciarie, per le sue scelte editoriali e per la particolare cura delle sue edizioni dal sapore anni Trenta. Giornalista di costume, gallerista, esperta di buone maniere, Maria Vittoria Rossi, per la quale Leo Longanesi coniò lo pseudonimo Irene Brin, nata a Roma nel 1911 e morta a Sasso di Bordighera nel 1969, si mostra in questa antologia non solo brillante autrice di un Galateo, ma anche scrittrice raffinata ed elegante.