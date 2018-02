L.A., Italia premia Guadagnino

LOS ANGELES, 18 FEB - Premio a Hollywood per Luca Guadagnino aspettando gli Oscar: il regista di "Chiamami col tuo nome" e il produttore Marco Morabito riceveranno, venerdi 2 marzo al Chinese Theatre, l'Excellence Award di "L.A., Italia 2018". La tredicesima edizione del festival, che precede la Notte degli Oscar, sarà inaugurato il 25 febbraio da una serie di proiezioni a cominciare da "L'ultimo imperatore", a trent'anni dai 9 Academy Awards al capolavoro di Bernardo Bertolucci (1989). L'omaggio a Luca Guadagnino avverrà a poche ore dagli Academy Awards dove il film della Sony Classic è in corsa per quattro statuette. "E' evidente che si tratta di personalità speciali da onorare per il merito di riaffermare nel mondo la nostra tradizione artistica attraverso il loro genio ed impegno", dice il fondatore e produttore di "L.A., Italia", Pascal Vicedomini.