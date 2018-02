James Ivory nel nuovo film di Diomà

ROMA, 18 FEB - Si intitolerà "Dance again with me, Heywood!", il prossimo film al quale prenderà parte James Ivory, che la sera del 4 marzo concorrerà per l'Oscar alla miglior sceneggiatura tratta da un libro con "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino. Il lungometraggio sarà diretto ancora una volta da un regista italiano, Michele Diomà, e verrà girato interamente tra Manhattan e Brooklyn in lingua inglese. Un progetto che consolida il legame tra la cinematografia italiana ed il regista di "Quel che resta del giorno" e "Casa Howard", entrambi interpretati dal premio Oscar Anthony Hopkins. Durante la lavorazione iniziata da pochi giorni a New York, James Ivory ha dichiarato: "Ho sempre amato il cinema italiano, in particolare Federico Fellini, inoltre ammiro l'Italia sin dai primi anni '50 quando vi realizzai il mio documentario d'esordio 'Venice: Theme and Variations'". Al progetto del film, una favola metropolitana contemporanea, prenderà parte anche l'attore e filmmaker Giorgio Arcelli Fontana.