Resident, il lato 'oscuro' dei medici

ROMA, 18 FEB - Resident, il nuovo medical drama che ha già appassionato l'America nel raccontare il "lato oscuro" del sistema sanitario statunitense, sbarca il 5 marzo in prima serata su FoxLife. La serie è ambientata al Chastain Park Memorial Hospital con al centro tre medici ciascuno in un momento diverso della propria carriera. Conrad Hawkins (Matt Czuchry) è uno dei migliori dottori, disposto a tutto per curare i pazienti, è un uomo cinico che ha come missione quella di spegnere le illusioni dei giovani nuovi tirocinanti, come Devon (Manish Dayal), mostrando loro la vera natura della medicina; Randolp Bell (Bruce Greenwood) è un anziano e stimato medico che sta perdendo efficacia e rischia di commettere errori. L'infermiera Nicolette (Emily VanCamp) è abile e esperta e ha una relazione incostante con Conrad.