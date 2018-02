Oscar, tra attrici McDormand favorita

ROMA, 18 FEB - Gli Oscar di quando in quando riservano sorprese ma stando al tabellino di vittorie di premi delle ultime settimane, e alle valutazioni degli esperti (anche in scommesse), è l'antidiva per eccellenza Frances McDormand la favorita nella cinquina delle attrici protagoniste, grazie all'intensità del suo ritratto di una madre che pur di trovare giustizia per la figlia sfida la polizia locale in Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Non mancano le avversarie agguerrite, dalla 23enne Saoirse Ronan per l'agrodolce romanzo di formazione Lady Bird a Sally Hawkins volto della sensibile Elisa, donna delle pulizie muta e innamorata di una creatura anfibia in La forma dell'acqua. Ha molti sostenitori anche Margot Robbie, per il provocatorio ritratto dell'ex campionessa di pattinaggio artistico Tonya Harding, in Tonya. E rinfresca il suo record, arrivando a 21 nomination, Meryl Streep, nei panni di Katherine 'Kay' Graham, volitiva proprietaria del Washington Post pronta a mettersi contro la Casa Bianca in The Post.