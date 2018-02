Berlino: La Prière, lotta contro droga

BERLINO, 18 FEB - La preghiera, l'affidarsi a Dio, può essere un'ancora contro la deriva delle droghe. Unica cosa con la stessa forza: forse solo l'amore. È quello che racconta con poesia e misticismo 'La Prière' di Cédric Kahn (Gli uomini di Dio), film in concorso per la Francia al Festival di Berlino. Di scena il ventiquattrenne Thomas (interpretato da uno straordinario attore multi facce come Anthony Bajon). Il ragazzo non riesce ad uscire dalla sua dipendenza dall'eroina ed è ormai alla deriva. Ultima sua chance è una comunità di ragazzi di diversi paesi ed estrazione sociale che vivono insieme tra preghiera e duro lavoro in campagna. Il tutto sotto la supervisione attenta di un prete cattolico, Marco (Alex Brendemühl). Per il carattere ribelle di Thomas non sarà facile adattarsi ad un posto che non potrebbe essere più lontano dalla sua cultura ribelle. Tra crisi di astinenza, tentate fughe e risse, Thomas alla fine trova però una sua forma di fede.