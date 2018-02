Omaggio-Galeazzi, Il fronte delle donne

ROMA, 19 FEB - Senza di loro, il paese si sarebbe fermato. Niente fabbriche, campi coltivati, ne' famiglie cui tornare. Eppure la loro presenza nella Storia ufficiale è quasi una macchia sbiadita. Sono le donne della Prima Guerra mondiale. Madri, mogli, figlie, sorelle, che mandarono avanti l'Italia mentre gli uomini erano in guerra. Donne che si trovarono il timone in mano e continuarono a navigare, ora protagoniste a teatro con Maria Rosaria Omaggio e Lucilla Galeazzi ne Il fronte delle donne, spettacolo tra i titoli di interesse nazionale per le celebrazioni del centenario della Prima Guerra mondiale, al Vascello di Roma dal 20 al 25/2 e al Comunale Secci di Terni dal 15 al 16/3. Uno spettacolo per "restituire alla donne il loro ruolo nella Storia", ideato dalla Galeazzi (Targa Tenco 2006 per miglior album folk) con la regia della Omaggio, che cuce insieme Ungaretti, il Diario di guerra di Matilde Serao, versi femministi di Ada Negri, immagini di archivio e canti di donne e soldati in una grande Guerra al femminile.