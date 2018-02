Renato Zero, arriva in sala Zerovskij

ROMA, 19 FEB - Arriva nelle sale il 19, 20 e 21 marzo con Lucky Red "Zerovskij - Solo per amore", lo spettacolo ideato, scritto e diretto da Renato Zero, il tour sold out della scorsa estate. Oltre due ore di show, registrate durante le rappresentazioni all'Arena di Verona. "Il cinema - spiega Renato Zero - ha catturato Zerovskij, la mia opera sinfonica. Un folto gruppo di collaboratori, esattamente in scena 118 tra 62 elementi d'orchestra, 30 di coro, 5 nella sessione ritmica. Un direttore d'orchestra, un direttore del coro. Un coreografo e 12 ballerini. E ancora 7 formidabili giovani attori. Fuori scena la voce ipotetica dell'Altissimo. E altri magnifici 5 doppiatori per gli annunci diramati dalla Stazione Terra. Una compagine di professionisti di altissimo livello. Ci siamo davvero meritati di finire nella magica metratura di quel magnetico schermo!". L'opera, che si presenta in una nuova versione arricchita da contributi inediti, si avvale della regia video di Gaetano Morbioli per Run Multimedia.