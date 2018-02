Notte Taranta alle Olimpiadi in Corea

BARI, 19 FEB - L'Orchestra Popolare La Notte della Taranta è stata chiamata a rappresentare la cultura italiana nello scenario internazionale dei Giochi olimpici coreani e nell'anno della presidenza italiana dell'Osce, il prossimo 23 febbraio. L'Orchestra - informa una nota - si sdoppia, per la prima volta, formando due band che nello stesso giorno porteranno la cultura musicale del Salento in Corea e in Austria. Il direttore artistico dell'Orchestra Popolare Daniele Durante ha selezionato i successi suonati nelle edizioni 2017 e 2018 del 'Concertone' per due spettacoli "di forte impatto ritmico su un tessuto musicale fatto di canti d'amore, di protesta e di lavoro". I sette artisti ospiti delle Olimpiadi si esibiranno in Corea il 23 febbraio all'Olympic Festival Park portando pizziche inebrianti e ballante pop con richiami alle sonorità del Mediterraneo. A Vienna l'Orchestra Popolare sarà protagonista del Charity Ball 2018 dell'Osce che si svolgerà venerdì 23 febbraio nel palazzo imperiale dell'Hofburg.