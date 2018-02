Attori protagonisti, Oldman in pole

ROMA, 19 FEB - Dalla lista dei grandi attori che non hanno vinto un Oscar, dovrebbe uscire quest'anno finalmente Gary Oldman, che si presenta come assoluto favorito (ha appena conquistato anche il suo terzo Bafta) per la statuetta come miglior attore protagonista, grazie alla performance nei panni di Winston Churchill in L'ora più Buia. Tra gli avversari più pericolosi il già tre volte vincitore Daniel Day-Lewis, con quella che dovrebbe essere la sua ultima interpretazione prima del ritiro dalle scene, in Il filo nascosto e il 22enne Timothée Chalamet, rivelazione della stagione con il racconto di formazione, anche amoroso, Chiamami col tuo nome. In shortlist ci sono anche un altro attore emergente, il britannico Daniel Kaluuya, classe 1989, con l'horror satirico Get Out e un po' a sorpresa (molti si aspettavano in cinquina Tom Hanks per The Post) il già due volte 'oscarizzato' Denzel Washington, avvocato idealista nel legal drama Roman J. Israel, Esq.