Venezia Photo, i maestri a San Servolo

VENEZIA, 19 FEB - Ventiquattro masterclass, di 4 o 6 giorni, tenute da fotografi professionisti di fama internazionale su temi differenti, ma anche conferenze aperte al pubblico, serate, proiezioni: è la proposta della prima edizione di "Venezia Photo", l'evento in programma da oggi al 5 marzo all'isola di San Servolo. L'iniziativa richiama a Venezia i grandi professionisti della fotografia, gli esperti del settore ed i semplici amatori, che possono prendere parte alle masterclass, cui ad oggi sono iscritti 196 partecipanti provenienti da diversi paesi europei. C'è ancora qualche disponibilità nell'ultima settimana di corsi a cavallo tra febbraio e marzo. Venezia Photo è organizzata in collaborazione tra San Servolo srl, società in house della Città Metropolitana di Venezia, "Les Rencontres d'Arles", il festival europeo di fotografia diretto Sam Stourdzé, e da Adap - Associazione per la diffusione dell'Arte Fotografica.