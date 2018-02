Zucchero, da 26/2 al via tour palasport

ROMA, 19 FEB - Dal 26 febbraio Zucchero torna live nei palazzetti italiani con Wanted Italian Tour 2018. Dopo il "Black Cat World Tour" con oltre 1 milione di spettatori in tutto il mondo (137 concerti in 5 continenti) e il record di 22 show all'Arena di Verona in 12 mesi, Sugar Fornaciari riparte da Padova. Queste le date: 26 febbraio Padova, 28 febbraio Torino (Sold out), 2 marzo Assago - Milano (sold out), 3 marzo Firenze (sold out), 5 marzo Pesaro, 7 marzo Roma (sold out), 8 marzo Eboli - Salerno, 10 marzo Acireale - Catania (sold out), 12 marzo Bari (sold out), 13 marzo Bologna (sold out). L'album "Wanted - The Best Collection" (Universal Music) è un'opera monumentale che ripropone 30 anni di musica, le immagini live dei concerti all'Arena di Verona, un docufilm con immagini di backstage, interviste e contenuti speciali e tre brani inediti.