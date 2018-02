Blauer Usa sceglie modelli sconosciuti

ROMA, 19 FEB - Per il lancio della collezione Primavera Estate, Blauer Usa ha realizzato American Portraits, una campagna inedita, frutto di un road trip di 2400 chilometri attraverso il Texas, alla ricerca dell'America nei volti dei suoi cittadini. Un team di quattro professionisti, il fotografo James Mollison, un videomaker, una producer e una stylist, ha noleggiato un furgone e intrapreso un viaggio attraverso praterie e canyon in uno degli stati più iconici dell'America. Dal deserto di Chihuahua a Marfa, dal parco nazionale di Big Bend dove volano le aquile, a Dallas, la città dei cowboy e del petrolio, fino ad Austin, capitale mondiale della musica dal vivo. Durante il viaggio il team ha cercato volti autentici di uomini e donne, ragazzi e ragazze, che per look e personalità potessero fare vivere lo stile di Blauer Usa, rappresentando l'America. Gli inediti modelli hanno indossato i capi della nuova collezione in contesti quotidiani, lontano dagli studi fotografici e dalle passerelle, con risultati sorprendenti.