Shardana, nuovo disco del rapper En?gma

CAGLIARI, 19 FEB - Shardana è il titolo del nuovo lavoro di studio del rapper obiese En?gma, nei negozi dal 23 febbraio. Shardana è il nome di un'antica popolazione di leggendari guerrieri mistici, che l'artista decide di assumere come simbolo artistico e stilistico del suo nuovo percorso. Un combattente senza tempo, che mette in luce il marcio dell'umanità e lo combatte con le sole armi che conosce: le rime colme di vivi sentimenti. Il disco, per metà prodotto Kaizèn e masterizzato da Marco Zangirolami, vede anche varie collaborazioni tra produzioni e featuring. Le registrazioni sono state completamente realizzate al K-Studio di Kaizèn a Olbia. La vicinanza professionale e umana con Kaizèn ha permesso un'empatia così profonda tale da affidargli la produzione di metà album, cosa mai successa prima d'ora con alcun producer nella sua discografia. Rispetto al precedente Indaco, non è pensato come concept album in senso stretto.