Sconnessi, prima regia di Marazziti

ROMA, 19 FEB - Sconnessi, primo film dell'attore romano Christian Marazziti, che lo ha scritto e diretto, è una commedia sulla paura più diffusa nei nostri tempi, quella di restare 'isolati' senza connessione. Presentato oggi a Roma e a Milano, il film uscirà nei cinema il 22 febbraio, giorno in cui il regista con il suo cast si recherà al Ministero della Salute per lanciare la proposta d'istituire la prima giornata mondiale della S-connessione. La storia vede lo scrittore e nemico di Internet, Ettore (Fabrizio Bentivoglio), in compagnia della sua famiglia nel suo chalet in montagna, in occasione del suo compleanno. Con lui i suoi due figli, Claudio (Eugenio Franceschini) giocatore di poker on line, il nerd Giulio (Lorenzo Zurzolo); la seconda moglie di Ettore Margherita (Carolina Crescentini) incinta al settimo mese; Achille (Ricky Memphis), fratellastro di Margherita cacciato da casa, Tea (Giulia Elettra Gorietti), fidanzata di Claudio e fan di Ettore. Resteranno tutti senza connessione e andranno in panico.