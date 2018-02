Serge Brunschwig nuovo ceo di Fendi

ROMA, 20 FEB - Il gruppo LVMH annuncia in una nota la nomina con effetto immediato di Serge Brunschwig a ceo di Fendi. Brunschwig succede a Pietro Beccari, nominato ceo di Christian Dior Couture. Brunschwig riporterà a Toni Belloni, direttore generale delegato del gruppo LVMH. "Sono lieto di accogliere Serge al vertice di Fendi. Serge ha grande esperienza nel mondo del lusso, sia nella parte commerciale che nella gestione delle operations e dello sviluppo di marca. Negli ultimi anni ha avuto un ruolo determinante per il successo di Christian Dior Couture. Sarà dunque un eccellente leader per guidare Fendi verso nuovi traguardi" ha detto Toni Belloni. Laureato all'Ecole Polytechnique e specializzato all'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications e di Sciences, Brunschwig è entrato in LVMH nel '95. Nel Gruppo ha avuto ruoli di responsabilità con Louis Vuitton in Asia, in Sephora Europe e da Vuitton come direttore generale. Nel 2006 è stato nominato ceo di Celine, nel 2008 ceo Dior Couture. Dal 2015 ceo Dior Homme.