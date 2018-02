Quasi 11 milioni per Montalbano

ROMA, 20 FEB - Amore, il secondo episodio inedito del Commissario Montalbano ha realizzato lunedì 19 febbraio su Raiuno ancora una cifra record negli ascolti: 10 milioni 816 mila con il 42,8% di share. Entra così nella top five dei più visti della serie, risultando il terzo episodio più visto di sempre in termini di share con il 42.8 e il quarto in termini assoluti. La giostra degli scambi, il primo dei due episodi 2018 inediti, trasmesso il 13 febbraio, è il più visto di sempre con 11 milioni 386.000 mila (45.1%). Il 26 febbraio intanto su Rai1 debutta La mossa del cavallo, con Michele Riondino, il primo dei romanzi storici di Camilleri che approda in tv con C'era una volta Vigata.