Parco archeologico, 18.871 visitatori

AOSTA, 20 FEB - Nel 2017 i visitatori al Parco archeologico di Saint-Martin de Corleans di Aosta sono stati 13.871, con incassi di oltre 51mila euro. Lo ha riferito in Consiglio regionale l'assessore all'istruzione e cultura, Emily Rini. I costi di gestione ("complessivamente bassi") sono tuttavia appesantiti dalla voce del personale (374mila euro) dipendente della Società servizi spa. Per l'anno in corso ci si aspetta "un incremento degli ingressi" sulla scia "dell'andamento positivo dei flussi turistici". Inoltre, ha aggiunto Rini, l'area "beneficerà delle attività di promozione". Il completamento dell'allestimento del parco archeologico è atteso per il 2021. Secondo il consigliere Alberto Bertin (Coalition citoyenne-Mouv) i dati riferiti dall'assessore "sono disastrosi" e confermano il fatto che "il parco non è stato adeguatamente valorizzato".