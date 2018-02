Tecnologia filiera pelle è eccellenza

RHO (MILANO), 20 FEB - Per il quinto anno consecutivo le esportazioni del settore meccano-calzaturiero, pellettiero e conciario italiano si confermano eccellenza mondiale e segnano un incremento di circa il 10% sia per l'export che per la produzione. Si conferma, inoltre, come era accaduto solo nel 2016, che la crescita è generalizzata per tutti e tre i principali comparti. I dati sono stati resi noti in occasione dell'apertura di Simac Tanning Tech, l'appuntamento internazionale con la più qualificata offerta di macchinari e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria che si è aperta alla Fiera di Milano, a Rho, in contemporanea con Lineapelle, il salone leader mondiale delle pelli e accessori.