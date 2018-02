Polanski e il mistero femminile

ROMA, 20 FEB - Tra dark comedy e thriller (evocando Misery non deve morire), arriva nelle sale dal 1 marzo con 01 Distribution, dopo il passaggio fuori concorso a Cannes, Quello che non so di lei, il nuovo film di Roman Polanski, a 5 anni da Venere in pelliccia. Il film è basato sul romanzo Da una storia vera di Delphine de Vigan e ha per protagoniste Eva Green ed Emmanuelle Seigner. E' il racconto della relazione disturbata, tossica, mescolando i piani di realtà e finzione, tra due personaggi femminili: una scrittrice di romanzi di successo, Delphine (Seigner), e Elle (Green), una scrittrice-ombra, una ghostwriter di personaggi famosi, frustrata dal lavorare sulle vite degli altri, costretta all'impersonalità. Il rapporto inquietante tra le due oscilla tra incubo e attrazione, in un percorso che porterà l'autrice, dopo un drammatico blocco di scrittura, a tirare fuori finalmente un romanzo personale, quasi autobiografico. "Storia vera o di finzione, chi può affermare con certezza di questi tempi?" dice Polanski.