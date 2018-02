All'Opera Roma La Traviata di Valentino

ROMA, 20 FEB - Al Teatro dell'Opera di Roma torna in scena La Traviata con i costumi di Valentino e la regia di Sofia Coppola. Lo spettacolo ormai sold out con un incasso di oltre 500mila euro, tornerà da sabato 24 febbraio alle ore 20, con quattro repliche fino a domenica 4 marzo (le altre date mercoledì 28 febbraio, giovedì 1 marzo, venerdì 2 marzo) nel fortunato allestimento creato due anni fa da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti e ripreso nello scorso ottobre: regia di Sofia Coppola, scene di Nathan Crowley, costumi disegnati da Valentino Garavani, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. Lo spettacolo a settembre sarà in tournée a Tokyo. Le cinque serate previste in cartellone sono già andate tutte esaurite. Nelle recite romane alla direzione dell'Orchestra del Teatro dell'Opera ci sarà il maestro Pietro Rizzo. Saranno impegnati, interpretando Violetta Valéry e Alfredo Germont, Maria Grazia Schiavo e Antonio Poli. Gli stessi ruoli in replica l'1 marzo saranno interpretati da Claudia Pavone e Matteo Desole.