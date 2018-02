A Palazzo Reale Milano europeismo Durer

MILANO, 20 FEB - Dopo il successo della mostra dedicata a Caravaggio, apre al Palazzo Reale di Milano 'Durer e il rinascimento tra Germania e Italia' con 130 capolavori non solo del maestro tedesco delle incisioni, ma anche di altri grandi artisti come Lucas Cranach, Tiziano, Giorgione, Bellini e Leonardo da Vinci. Non a caso come emblema della mostra è stato scelto il Ritratto di giovane veneziana, ora conservato al Kunsthistoriches Museum di Vienna, che Durer dipinse in Italia, a testimonianza degli scambi proficui fra artisti italiani e del Nord. Aperta fino al 24 giugno la mostra avrà aperture straordinarie nei giorni di Pasqua, del lunedì dell'Angelo, del 25 aprile e del 1 maggio.