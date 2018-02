Troisi, a giugno festa al Plebiscito

NAPOLI, 20 FEB - La città di Napoli ricorderà con una grande festa di piazza Massimo Troisi a 24 anni dalla morte e celebrerà nella stessa occasione la formazione del trio 'La Smorfia' nel quarantennale della sua costituzione. L'iniziativa si terrà dal 18 al 24 giugno in piazza Plebiscito che per una settimana accoglierà i film di Troisi, alcuni brani della Smorfia ma anche immagini inedite dell'indimenticato attore messe a disposizione dalla famiglia Troisi. Il progetto, nato da un'idea di Lello Arena e Mario Esposito a cui Enzo De Caro e Stefano Veneruso, regista e nipote di Troisi, si sono uniti con entusiasmo, è stato accolto dall'amministrazione de Magistris. "Sarà una settimana tutta dedicata al ricordo di Massimo e della Smorfia che è stata una produzione straordinaria - ha detto il sindaco Luigi de Magistris -. Questa amministrazione sta lavorando per ricordare al meglio i geni di Napoli, da Totò a Pino Daniele e ora Massimo Troisi". Cinque i temi scelti a cui sono associati i film di Troisi.