Baglioni, Sanremo è stata una pazzia

ROMA, 20 FEB - "Perfino adesso penso sia stata una pazzia. Provare a riportare la musica e le parole al centro. Musica e parole come meta e luogo dell'appuntamento. E una pazzia è stata. Pazzesco assecondarla, pazzesco quanto è successo lì e ancora più pazzesco quanto è successo tutt'intorno a noi". Claudio Baglioni affida a Facebook, a 10 giorni di distanza, il bilancio della sua esperienza al Festival di Sanremo. "Volevamo sorprendere Sanremo portando l'immaginazione al Festival, ma il Festival ha sorpreso noi, regalandoci un'esperienza al di là di ogni immaginazione", ha scritto il cantautore che ha anche annunciato il sold out all'Arena di Verona il 15 settembre e il raddoppio, con una nuova data il 14 settembre, primo assaggio di Al Centro Tour, da ottobre nei palasport. "Anche dalle esperienze più belle, prima o poi si deve uscire, ma le avventure più belle sono quelle che non escono mai da noi. Se pure non si dovesse tornare, sarà solo per un motivo: noi non siamo mai andati via", ha concluso su Fb.