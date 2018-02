Nuovo allestimento museo Madonna Parto

MONTERCHI (AREZZO), 20 FEB - Nuovo allestimento del museo a Monterchi (Arezzo) che ospita la Madonna del Parto, capolavoro di Piero della Francesca. L'inaugurazione sabato 24 febbraio, quando lo spazio museale riaprirà dopo una chiusura di circa un mese dovuta proprio ai lavori per il nuovo allestimento, consistito nella riqualificazione della sala audiovisivi. L'intervento, per una spesa di circa 50.000 euro, è stato effettuato dal Comune in accordo con la Soprintendenza, al fine di migliorare il percorso di visita. Paola Refice, funzionario dei beni artistici e storici di Arezzo e presidente della Fondazione Piero della Francesca, spiega: "La nuova offerta proposta al turista è volta ad incrementare la relazione tra l'opera di Piero ed il territorio di Monterchi con il quale vanta da sempre un legame indissolubile con numerosi vicende a riguardo".