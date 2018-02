Festival Bellezza, Morgan canta De André

ROMA, 21 FEB - Nota per nota, verso per verso, Morgan renderà omaggio all'arte poetica di Fabrizio De André in un concerto, il 7 giugno, evento unico, intimo e personale, ideato appositamente per la V edizione del Festival della Bellezza, che si svolgerà a Verona dal 27 maggio al 10 giugno. L'estroso e colto musicista si immergerà nel pathos e nei personaggi delle canzoni di De Andrè, da La guerra Piero a Il suonatore Jones ad Amico fragile e farà rivivere i temi e i sentimenti cari a 'Faber poeta in musica': la spiritualità e la guerra, la follia e gli amori, un universo ricco di umanità. Al Teatro Romano di Verona, Morgan ripercorrerà in tre fasi la produzione di Faber, senza dimenticare i riferimenti letterari e i maestri chansonnier da Cecco Angiolieri a Brassens e da Leonard Cohen a Bob Dylan, fino alla collaborazione con Ivano Fossati. La chitarra acustica incontrerà le sonorità di archi e sintetizzatori, il piano elettrico entrerà a scandire le note, mentre alcuni brani si dilateranno, assumendo forme nuove.