A teatro, Lodovini, Asti, Placido

ROMA, 21 FEB - Valentina Lodovini e Ivano Marescotti insieme con i grandi discorsi di 'I Have A Dream - Le parole che hanno cambiato la storia' e Marina Massironi e Alessandra Faiella in noir per 'Rosalyn' di Edoardo Erba, tutti a Roma; Adriana Asti nell'autobiografico 'Memorie di Adriana', ancora nella capitale, e Piera Degli Esposti con 'Wikipiera', a Torino; 'Il teatro comico' di Carlo Goldoni diretto da Roberto Latini a Milano e i 'Piccoli crimini coniugali' di E. Emmanuel Schmitt tra Michele Placido e Anna Bonaiuto, a Bologna; fino ad Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere diretti da Piero Maccarinelli ne 'Il padre' di Florian Zeller, a Trieste: sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end.