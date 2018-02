Fantasporto, tra horror e fantascienza

ROMA, 21 FEB - Due settimane di fantasy, horror, fantascienza, storie strane e grottesche: è al via la 38/a edizione del Fantasporto, il Porto International Film Festival, una rassegna cinematografica che ha lanciato grandi nomi come Guillermo del Toro, David Lynch, Peter Jackson e altri. Fino al 4 marzo, al cinema Rivoli di Porto, in Portogallo, saranno proiettati - si legge nel programma - oltre 100 film provenienti da 59 nazioni, in competizione in quattro differenti sezioni: Fantasy, la Settimana dei registi, Orient Express (dedicata al nuovo cinema asiatico) e Cinema Portoghese. Ci sarà inoltre una speciale retrospettiva sui B-movie di Taiwan.