Torna il Ferrara Film Festival

BOLOGNA, 21 FEB - Sono 27 le pellicole selezionate per il Ferrara Film Festival 2018, dal 16 al 25 marzo a Ferrara. Nel cartellone della kermesse, quest'anno in versione estesa, anche una prima mondiale, quattro prime visioni europee e cinque prime italiane. Tra i protagonisti di film e cortometraggi provenienti da tutto il mondo - spiega il comunicato - grandi nomi del cinema internazionale e italiano: Charlie Sheen, Whoopi Goldberg, Wesley Snipes, Roberto Duvall, James Franco, Jacqueline Bisset, Primo Reggiani, Giulio Scarpati o Cecilia Dazzi. "La scorsa edizione abbiamo concentrato, nell'arco di soli sei giorni, tantissimi eventi - spiega Maximilian Law, direttore del Ferrara Film Festival 2018 - quest'anno abbiamo deciso di non sovraccaricare il programma giornaliero". Tanti stili e storie diverse, conclude la nota, dedicate anche all'emancipazione femminile e allo sfruttamento minorile: temi trattati nella categoria speciale "Young Unicef" nata dalla collaborazione tra Ferrara Film Festival e Unicef Italia.