Manifesti di Majano a 'Mercanteinfiera'

PARMA, 21 FEB - Circa 5000 buyer dal mondo sono attesi dal 3 all'11 marzo a Parma per 'Mercanteinfiera primavera', appuntamento in Fiera per collezionisti e appassionati. Nel palinsesto degli appuntamenti una nuova sezione, 'L'illustratore', dedicata alla realtà creativa dell'illustrazione indipendente, ma anche una collaterale su Anton Giulio Majano, re degli sceneggiati televisivi (i manifesti in mostra arrivano dalla collezione privata del curatore Mario Gerosa, studioso di cinema e tv), e una su 'Blu Genova' o, come viene chiamato dal 1873, il blue jeans, che racconta - attraverso filati, tessuti e attrezzi d'epoca - i segreti della tintura del tessuto. Su oltre 40mila mq di superficie espositiva, un migliaio di espositori italiani e stranieri proporranno trumeau settecenteschi e raffinate porcellane, preziosi e orologeria d'epoca (da Vacheron-Constantin a Audemars-Piguet) accanto a un Brancusi, a una lampada di Frank Lloyd Wright o Gae Aulenti, oppure accanto ad uno strano telefono affogato in bachelite.