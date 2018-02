Fanum Voltumnae, luogo celeste etrusco

ROMA, 21 FEB - Gli antichissimi gioielli rivenuti in 18 anni di scavi nell'area di Campo della Fiera di Orvieto (Tr) saranno protagonisti della grande mostra "Il Luogo Celeste. Gli Etruschi e i loro dei. Il santuario federale di Orvieto" ospitata dal 15 marzo al 2 settembre presso il Musée National d'Histoire et d'Art di Lussemburgo. La mostra, organizzata dall'Associazione Campo della Fiera Onlus, svela attraverso oltre 1200 reperti mai esposti gli straordinari segreti del "Fanum Voltumnae", il santuario federale della Lega Etrusca dove si riunivano i rappresentanti delle dodici maggiori città per prendere decisioni in comune. Nell'esposizione, che occupa due piani del museo lussemburghese, il pubblico seguirà un percorso cronologico volto a documentare il ruolo politico e il significato religioso del santuario. "Il museo del Lussemburgo ha sostenuto gran parte delle spese. Ci piacerebbe portare questa mostra in Italia: se troviamo i finanziamenti è già tutto pronto", spiega Simonetta Stopponi, responsabile degli scavi