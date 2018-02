Moro, il Maxxi ne onora la memoria

ROMA, 21 FEB - Angusta, blindata, senza finestre. Un'installazione firmata da Francesco Arena renderà omaggio dal 16 marzo al 9 maggio al Maxxi alla memoria di Aldo Moro, a 40 anni dalla strage di via Fani, dove oggi è stata imbrattata la lapide commemorativa. Realizzata in legno e collocata nella galleria che ospita la collezione permanente del museo romano, con ingresso libero dal martedì al venerdì, l'opera di Arena riproduce in dimensioni reali, in tutto 3,24 metri quadrati, l'opprimente spazio nel quale Moro fu tenuto prigioniero. E la sua esposizione al pubblico, annunciano dal museo, durerà esattamente 55 giorni, tanti quanti furono quelli in cui lo statista democristiano rimase prigioniero delle Brigate Rosse prima che venisse ucciso e che il suo corpo venisse fatto ritrovare nel bagagliaio di una Renault Rossa parcheggiata nella capitale in pieno centro storico. Durante i 55 giorni di esposizione, saranno organizzati incontri con storici, studiosi, giornalisti, scrittori: per non dimenticare.